"Se Berna fosse vostro figlio lo fareste andare al Bayern o Chelsea"

Sono destinate a far discutere le affermazioni del giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto oggi a Radio Blu per parlare di Fiorentina. Eccole: "Bernardeschi? Ieri non ha ripetuto ciò che ha detto un m...

Sono destinate a far discutere le affermazioni del giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto oggi a Radio Blu per parlare di Fiorentina. Eccole: "Bernardeschi? Ieri non ha ripetuto ciò che ha detto un mese fa, quando ammise che voleva rimanere a Firenze, ha invece risposto che pensa solo al presente. Le certezze che aveva un mese fa si sono incrinate. Chiedo a tutti: se avessimo un figlio come Bernardeschi lo terreste alla Fiorentina o lo fareste partire verso il Chelsea, il Bayern Monaco o mete di questo tipo? La Fiorentina offre 2 milioni, questi altri club possono tranquillamente offrirgli 4 milioni, c'è una bella differenza”.