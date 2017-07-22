Marchisio saluta Berna su twitter: "Benvenuto alla Juve, ti aspettiamo per iniziare insieme una nuova grande stagione"
Anche se manca sempre l'ufficialità, Claudio Marchisio ha voluto salutare l'arrivo di Federico Bernardeschi alla Juventus, con un messaggio su twitter: "Benvenuto alla Juve, ti aspettiamo per iniziare...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 15:48
Anche se manca sempre l'ufficialità, Claudio Marchisio ha voluto salutare l'arrivo di Federico Bernardeschi alla Juventus, con un messaggio su twitter: "Benvenuto alla Juve, ti aspettiamo per iniziare una nuova grande stagione insieme", il messaggio del centrocampista dei bianconeri e della nazionale, che si trova in ritiro negli Usa.