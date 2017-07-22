Pedullà: "Lunedì Kalinic al Milan, ma occhio anche a Badelj. Eysseric si aggrega settimana prossima"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato viola: "La Fiorentina non può più trattenere Kalinic e se non cede non può sbloccare definitivamente le operazioni in entrata....

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato viola: "La Fiorentina non può più trattenere Kalinic e se non cede non può sbloccare definitivamente le operazioni in entrata. Lunedì si punta a chiudere, con l’agente che farà il diavolo a quattro per portarlo in rossonero e il Milan che offrirà 24/25 milioni se altri fronti non si saranno sbloccati. Badelj? Sempre con il Milan è un’operazione che può andare in porto, se non rinnova e non accetta all’estero significa che qualcuno in Italia gli ha prospettato qualcosa, Milan o Lazio che sia, considerando anche le contropartite ed esuberi rossoneri che possono interessare alla Fiorentina, ma le due operazioni non saranno legate.

In entrata Eysseric è chiuso, al massimo settimana prossima si aggregherà ai viola, ma anche le parole dell’agente di Veretout confermano il suo trasferimento”