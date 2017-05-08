Corriere: situazione surreale, da ADV al labiale Berna, fino all'E.L

Secondo il Corriere della Sera la Fiorentina sta vivendo una situazione del tutto surreale, complici le parole di ADV ieri - che sembrano presagire il distacco in caso di ulteriori e forti contestazio...

Secondo il Corriere della Sera la Fiorentina sta vivendo una situazione del tutto surreale, complici le parole di ADV ieri - che sembrano presagire il distacco in caso di ulteriori e forti contestazioni - ed il labiale contestato di Bernardeschi, con i tifosi che sembrano essere i destinatari. A questo va aggiunto che la Fiorentina è ancora incredibilmente in corsa per l'Europa League, perché le milanesi fanno di tutto per mancare la qualificazione: ma anche la viola pare non essere da meno.