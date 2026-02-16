Sentite Trevisani: “Nel calcio si va in campo per fregare l’avversario, se si riesce pure l’arbitro”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha commentato a Pressing uno degli episodi più discussi dell’ultima sfida tra Inter e Juventus, ovvero il caso che ha coinvolto Bastoni e Kalulu. Nel corso della trasmissione, il suo intervento ha acceso il dibattito per i toni diretti e senza filtri.

Trevisani ha chiarito infatti subito la propria posizione, prendendo le distanze da chi ha gridato allo scandalo: “Io non sono del partito degli scandalizzati. Si va in campo, in questo gioco, per fregare l’avversario. E se ci si riesce, anche l’arbitro. Lo scopo del calcio è fregare l’avversario, non facciamo le mammolette. Nel calcio il più pulito c’ha la rogna. Ho visto fare cose a Nedved e non ricordo scandali”. Parole forti, destinate inevitabilmente a far discutere tifosi e addetti ai lavori. [Foto Sportnews Bet Flag]