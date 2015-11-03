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Notizie Kalulu Fiorentina

Abodi difende la Juventus: "Non comprendo la scelta della FIGC. Sarebbe servito più coraggio"

21 febbraio 2026 15:25

La Juventus fa ricorso per acclarata ingiustizia. La FIGC conferma una giornata di stop a Kalulu

20 febbraio 2026 18:35

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Kalulu: "Vlahovic strattonato, era rigore. Cori contro Vlahovic? Gesti brutti da vedere e sentire"

22 novembre 2025 21:01

Tegola per il Milan: distrazione del legamento collaterale mediale per Kalulu. Salta la Fiorentina

18 marzo 2024 14:45

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