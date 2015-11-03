Notizie Kalulu Fiorentina

Abodi difende la Juventus: "Non comprendo la scelta della FIGC. Sarebbe servito più coraggio"
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La Juventus fa ricorso per acclarata ingiustizia. La FIGC conferma una giornata di stop a Kalulu
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Kalulu: "Vlahovic strattonato, era rigore. Cori contro Vlahovic? Gesti brutti da vedere e sentire"
22 novembre 2025 21:01
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18 marzo 2024 14:45
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