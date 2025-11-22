Kalulu: “Vlahovic strattonato, era rigore. Cori contro Vlahovic? Gesti brutti da vedere e sentire”

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato così in sala stampa: ““Partita su un campo difficile, noi abbiamo concessi troppi errori. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente. Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare. Episodio del rigore? Devo rivedere l’azione, ma secondo me Vlahovic è stato strattonato, è rigore. Vlahovic non era nervoso, ha accusato i cori, è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire”.