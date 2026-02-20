20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:12

La Juventus fa ricorso per acclarata ingiustizia. La FIGC conferma una giornata di stop a Kalulu

La Juventus fa ricorso per acclarata ingiustizia. La FIGC conferma una giornata di stop a Kalulu

20 Febbraio · 18:35

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 18:39

Caso Kalulu respinto: la FIGC conferma una giornata di squalifica, il difensore salterà la sfida contro il Como.

Una settimana non è bastata a spegnere l’incendio. Il Derby d’Italia si trascina dietro una coda polemica che continua a far discutere i salotti sportivi e, da oggi, anche gli uffici della giustizia sportiva. La dirigenza della Juventus aveva presentato una richiesta ufficiale di grazia alla FIGC per cancellare la giornata di squalifica del difensore francese Kalulu, motivata dal giudice sportivo con: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.
Lo stesso Spalletti, oggi in conferenza stampa, ha detto: “Atto dovuto della società perché trattatasi di due ingiustizie evidenti di cui tutti sono stati costretti a prenderne atto. La società ha fatto bene”
Nonostante la pressione del club, gli organi federali hanno confermato la giornata di stop. La motivazione del Giudice Sportivo resta dunque quella originale.

