Abodi difende la Juventus: “Non comprendo la scelta della FIGC. Sarebbe servito più coraggio”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto sulla decisione della FIGC di respingere la richiesta di grazia dalla Juventus per Pierre Kalulu.

Secondo quanto riportato da ANSA, al suo arrivo a Casa Italia, Abodi ha espresso una posizione rispettosa ma critica nei confronti della scelta federale.

«Rispetto la decisione della FIGC di confermare la squalifica a Kalulu, ma non riesco a condividerla», ha dichiarato il ministro. «Nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno».