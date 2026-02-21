21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:34

Abodi difende la Juventus: “Non comprendo la scelta della FIGC. Sarebbe servito più coraggio”

21 Febbraio

Aggiornamento: 21 Febbraio 2026 · 15:29

Abodi commentando la richiesta di grazia della Juventus per Kalulu, si è mostrato non del tutto convinto della decisione presa dalla FIGC.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto sulla decisione della FIGC di respingere la richiesta di grazia dalla Juventus per Pierre Kalulu.
Secondo quanto riportato da ANSA, al suo arrivo a Casa Italia, Abodi ha espresso una posizione rispettosa ma critica nei confronti della scelta federale.
«Rispetto la decisione della FIGC di confermare la squalifica a Kalulu, ma non riesco a condividerla», ha dichiarato il ministro. «Nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno».

