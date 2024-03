Tegola per il Milan: distrazione del legamento collaterale mediale per Kalulu. Salta la Fiorentina

Pierre Kalulu si ferma nuovamente, gli esami hanno confermato un problema al legamento del ginocchio destro dopo Hellas Verona–Milan. Il difensore francese aveva abbandonato il campo al termine del primo tempo del Bentegodi e non aveva fatto ritorno alla ripresa del gioco, sostituito da Matteo Gabbia. Colpa di una distorsione rimediata nei 45′ che aveva fatto temere anche un interessamento del menisco mediale. Non ci sono comunicazioni dal Milan sui tempi necessari per il rientro in campo di Kalulu. Questo tipo di infortunio può comportare uno stop di quattro-sei settimane. Se fossero confermate queste tempistiche, Kalulu salterebbe le partite con Fiorentina.

