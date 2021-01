Lo avevamo anticipato il 26 dicembre (CLICCA QUI) la Fiorentina vuole portare a Firenze il Papu Gomez ormai in rottura con l’Atalanta, ormai fuori rosa. Secondo quanto riporta il giornalista Claudio Raimondi, in diretta su Italia Uno a Pressing Serie A, Commisso vuole regalare alla squadra viola un rinforzo vero dopo l’infortunio di Ribery e dopo che Koaumè e Cutrone sono destinati alla cessione. La vera concorrente per la Fiorentina è l’Inter, ma la società viola, come riporta Sport Mediaset, può fare il grande colpo. L’ingaggio del giocatore argentino non sarebbe un problema e nemmeno il costo del cartellino, che si aggira sui 10 milioni di euro.