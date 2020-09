Sport Mediaset, la Juventus torna su Chiesa. Agnelli vuole regalarlo a Pirlo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Juventus si è iscritta nuovamente alla corsa per prendere Federico Chiesa. Secondo quanto racconta la redazione giornalistica di Mediaset nel suo notiziario sportivo su Italia Uno la società bianconera vuole sfidare il Milan per acquistare Chiesa. Non c’è ancora una vera e propria trattativa in questo momento ma dopo che è sfumato Suarez la Juventus vorrebbe fare del calciatore viola il proprio colpo del mercato.

