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Per Kalinic al Milan la distanza fra le parti resta ampia, lui chiede 3 milioni a stagione

L'offerta dei rossoneri si aggira attorno ai 20/25 milioni di euro mentre la Fiorentina continua a chiederne 10 in più

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 13:19
Per Kalinic al Milan la distanza fra le parti resta ampia, lui chiede 3 milioni a stagione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Sport Mediaset pare che la trattativa tra Fiorentina e Milan, finalizzata a portare Nikola Kalinic alla corte di Vincenzo Montella, non sia destinata a sbloccarsi facilmente e sopratutto in tempi brevi. Infatti sembra proprio che la distanza fra le parti continui a persistere, poiché l'offerta del Milan, che al momento si aggira attorno ai 20/25 milioni di euro, continua a non soddisfare i viola, che ne chiedono 10 in più. Per quanto riguarda il giocatore, anch'esso vorrebbe un ritocco verso l'alto del suo ingaggio che, di conseguenza, passerebbe da 2 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce dalla società gigliata ai 3 milioni netti che andrebbe a guadagnare sulla sponda rossonera di Milano.

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