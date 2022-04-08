Mediaset avvisa la Fiorentina: "La Juventus sta mettendo gli occhi su Milenkovic, vale 15 milioni"

Nikola Milenkovic ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno del 2023, il suo futuro a Firenze è in bilico

La Juventus torna su Nikola Milenkovic. Viste le difficoltà sulla pista che porta ad Antonio Rudiger, secondo Sport Mediaset i bianconeri avrebbero riacceso i riflettori sul difensore serbo della Fiorentina. La valutazione, riporta il portale, è di 15 milioni di euro. Da quel che risulta, non è però prevista una clausola risolutiva di questa entità nel contratto del giocatore con i viola, recentemente rinnovato e in scadenza nel 2023. Lo riporta TMW

NON SOLO LA FIORENTINA VUOLE SENESI

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