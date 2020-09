Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Juventus sarebbe vicina alla cessione di Douglas Costa al Manchester United per la cifra di 30 milioni di euro che soddisferebbe il club bianconero. Con questa cessione e questo incasso la Juventus potrebbe decidere di prendere Federico Chiesa dalla Fiorentina. Anche il Milan vuole il talento viola ma tra i due club ci sarebbe poca concorrenza dato che la preferenza di Chiesa è per la Juventus per il diverso prestito attuale e per la possibilità di poter giocare la Champions League.

LEGGI ANCHE, BORJA VALERO: “MANDATO VIA LA SCORSA VOLTA, AVEVO SOLO IN MENTE LA FIORENTINA. QUANDO HO DETTO A CASA CHE SI TORNAVA A FIRENZE…”