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Sportmediaset conferma, Spalletti possibile nuovo allenatore della Fiorentina con Commisso

Secondo quanto riporta Sportmediaset Luciano Spalletti è il favorito per la prossima panchina della Fiorentina. Con la nuova proprietà del magnate Italo americano Rocco Commisso è proprio l'allenatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2019 14:39
Sportmediaset conferma, Spalletti possibile nuovo allenatore della Fiorentina con Commisso -
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Secondo quanto riporta Sportmediaset Luciano Spalletti è il favorito per la prossima panchina della Fiorentina. Con la nuova proprietà del magnate Italo americano Rocco Commisso è proprio l'allenatore tifosi viola ad essere la prima vera scelta. Il notiziario fa anche i nomi di Gattuso e Montella, che ha ancora due anni di contratto con la società viola.

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