Sportmediaset conferma, Spalletti possibile nuovo allenatore della Fiorentina con Commisso

Secondo quanto riporta Sportmediaset Luciano Spalletti è il favorito per la prossima panchina della Fiorentina. Con la nuova proprietà del magnate Italo americano Rocco Commisso è proprio l'allenatore...

Secondo quanto riporta Sportmediaset Luciano Spalletti è il favorito per la prossima panchina della Fiorentina. Con la nuova proprietà del magnate Italo americano Rocco Commisso è proprio l'allenatore tifosi viola ad essere la prima vera scelta. Il notiziario fa anche i nomi di Gattuso e Montella, che ha ancora due anni di contratto con la società viola.