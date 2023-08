Sport Mediaset: “Amrabat preferisce andare alla Juventus che al Manchester. Vuole restare in serie A”

Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è quello che porta a Sofyan Amrabat e infatti Sportmediaset scrive: “Sfumati Milinkovic-Savic e Kessie, entrambi andati in Arabia, il nome nuovo in cima alla lista di Giuntoli è quello di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, corteggiato anche dal Manchester United, rimarrebbe volentieri in Serie A, ma la Fiorentina avanza la richiesta di 25 milioni più bonus. Tanti soldi che la Juve può racimolare solo con le cessioni”. Lo riporta Tutto Juve

