Sport Mediaset: l'agente di Vecino è nella sede dell'Inter, la clausola...

Il club di Suning è pronto a pagare i 24 mln di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma in due rate

Matias Vecino è sempre più vicino all'Inter e, stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset, sembra che le parti siano davvero vicine. Pare infatti che in questi minuti sia in corso un incontro nella sede dell'Inter fra i dirigenti nerazzurri ed Alessandro Lucci, agente del centrocampista uruguaiano. Il club di Suning, stando alle indiscrezioni, sembra pronto a versare nelle casse della Fiorentina i 24 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di Vecino. Il pagamento, tuttavia, dovrebbe avvenire in due rate.