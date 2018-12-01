VIDEO, Gaffe Mediaset, Astori viene chiamato Lorenzo e il 4-2 diventa del 23 ottobre

Antipatico e imbarazzante quello che è avvenuto oggi nella trasmissione Sport Mediaset dove il giornalista Massimo Balzarini, in un servizio dedicato agli ex tra Juventus e Fiorentina, parla di Astori...

Antipatico e imbarazzante quello che è avvenuto oggi nella trasmissione Sport Mediaset dove il giornalista Massimo Balzarini, in un servizio dedicato agli ex tra Juventus e Fiorentina, parla di Astori sbagliando però il nome. Infatti nel servizio il capitano viola viene chiamato Lorenzo anziché Davide. Una brutta gaffe che a quanto pare in casa Mediaset nemmeno si sono accorti di aver fatto. Tra l'altro anche la data del 4-2 citata nel servizio è sbagliata. Secondo Mediaset è accaduta il 23 Ottobre del 2013, invece la data corretta è 20 ottobre. Sbagliare è umano, ma se non te ne accorgi nemmeno...

ECCO IL VIDEO DEL SERVIZIO DI SPORT MEDIASET