Sport Mediaset: Benassi è viola per 10 mln più bonus, atteso a Firenze in giornata
Il centrocampista sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, per lui pronto un quinquennale
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 13:37
La Fiorentina, attraverso un comunicato diffuso sul suo sito ufficiale, ha appena ufficializzato l’acquisto di Marco Benassi dal Torino. A margine del comunicato emesso dalla società gigliata emergono anche i primi dettagli dell’operazione… Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, l’operazione si sarebbe conclusa per una cifra prossima ai 10 milioni di euro più bonus. Per l’ormai ex capitano del Torino, atteso in giornata a Firenze (dove nella giornata di domani sosterrà le viste mediche) è invece pronto un contratto quinquennale.