Sport Mediaset annuncia, Fiorentina si inserisce per Piatek e chiama il River per Julian Alvarez

Secondo quanto ha annunciato Sandro Sabatini nel corso dell’edizione di Sport Mediaset in onda su Italia Uno alle ore 13.20, la Fiorentina si sarebbe inserita su Piatek che è vicinissimo al Genoa e nel frattempo il direttore sportivo viola Nicolas Burdisso ha chiamato il River Plate per Julian Alvarez, l’attaccante classe 2000 argentino con la clausola di rescissione a 25 milioni di euro. Per Alvarez, ancora nessun club ha proceduto al pagamento della clausola, dunque, chi vuole l’attaccante può prenderlo solo pagando la clausola.

PEDULLA NON D’ACCORDO CON JOE BARONE SULLE PAROLE DI VLAHOVIC