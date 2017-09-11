E intanto Sport Mediaset nemmeno fa vedere il gol spettacolo di Veretout su punizione...

Non è la prima volta che Mediaset snobba la Fiorentina ma il gioiello di Veretout su punizione meritava ben altre attenzioni...

Insieme a quello di Perisic indubbiamente il gol più bello di questa giornata. Quello di Jordan Veretout su punizione è un gioiello balistico, una prodezza tecnica degna del miglior Pirlo. Eppure il gol del francese nemmeno è stato fatto vedere dal notiziaro sportivo di Mediaset che accena ad un brevissimo replay. Non è la prima volta che Mediaset snobba la Fiorentina, ma almeno un gol del genere su punizione meritava ben altre attenzioni..