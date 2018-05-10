Sport Mediaset: la Fiorentina vuole Marko Jankovic, esterno offensivo del Partizan Belgrado

Il campionato sta ormai volgendo al termine e, come di consueto, iniziano a susseguirsi le prime indiscrezioni di mercato. La Fiorentina non è certo esente e sono già molti i prospetti accostati alla...

Il campionato sta ormai volgendo al termine e, come di consueto, iniziano a susseguirsi le prime indiscrezioni di mercato. La Fiorentina non è certo esente e sono già molti i prospetti accostati alla società della famiglia Della Valle.

L'ultimo in ordine di apparizione - secondo Sport Mediaset - è Marko Jankovic, giovane esterno offensivo attualmente in forza al Partizan Belgrado. Il montenegrino classe '95 veste la maglia della squadra della capitale dal 2015 e, prima di approdare nel club più prestigioso del paese, ha vestito le maglie di Teleoptik, OFK Belgrado e Maribor, intervallate da una fugace esperienza in Grecia nelle file dell'Olympiakos.

Jankovic, già nel giro nel giro della nazionale maggiore, ha collezionato 40 presenze (arricchite anche da 7 gol) nella stagione in corso ed è stato prevalentemente impiegato come esterno di sinistra... Ma, all'occorrenza, è in grado di adattarsi anche sulla trequarti.