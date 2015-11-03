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Notizie Partizan Belgrado Fiorentina

Milenkovic: "Giocare in Italia è il sogno do ogni bambino. Mi sento un uomo fortunato.."

01 aprile 2020 15:32

Milenkovic e il suo inizio di stagione super. Il serbo vale 40 milioni. Su di lui ci sono importanti club europei

15 novembre 2019 11:35

Sport Mediaset: la Fiorentina vuole Marko Jankovic, esterno offensivo del Partizan Belgrado

10 maggio 2018 12:10

Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"

23 febbraio 2018 15:05

Per Vlahovic battuta una fitta concorrenza, anche l'Arsenal era sulle sue tracce.

23 settembre 2017 11:21

Ufficiale l'arrivo di Vlahovic, il classe 2000 firmerà un contratto quinquennale. Ecco il comunicato...

23 giugno 2017 19:14

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