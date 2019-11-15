Milenkovic e il suo inizio di stagione super. Il serbo vale 40 milioni. Su di lui ci sono importanti club europei

Come scrive Repubblica Nikola Milenkovic arrivato a Firenze nell'estate del 2017 dal Partizan Belgrado per circa 5 milioni ora il difensore serbo vale più di 40 milioni. Il giovane viola ha segnato 6...

Come scrive Repubblica Nikola Milenkovic arrivato a Firenze nell'estate del 2017 dal Partizan Belgrado per circa 5 milioni ora il difensore serbo vale più di 40 milioni. Il giovane viola ha segnato 6 reti in quest'inizio di campionato e le sue doti hanno attirato le attenzioni di Manchester United, Atletico Madrid e recentemente Barcellona. I viola non vogliono però cedere il loro talento.