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Milenkovic e il suo inizio di stagione super. Il serbo vale 40 milioni. Su di lui ci sono importanti club europei

Come scrive Repubblica Nikola Milenkovic arrivato a Firenze nell'estate del 2017 dal Partizan Belgrado per circa 5 milioni ora il difensore serbo vale più di 40 milioni. Il giovane viola ha segnato 6...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:35
Milenkovic e il suo inizio di stagione super. Il serbo vale 40 milioni. Su di lui ci sono importanti club europei - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come scrive Repubblica Nikola Milenkovic arrivato a Firenze nell'estate del 2017 dal Partizan Belgrado per circa 5 milioni ora il difensore serbo vale più di 40 milioni. Il giovane viola ha segnato 6 reti in quest'inizio di campionato e le sue doti hanno attirato le attenzioni di Manchester United, Atletico Madrid e recentemente Barcellona. I viola non vogliono però cedere il loro talento.

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