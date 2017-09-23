Per Vlahovic battuta una fitta concorrenza, anche l'Arsenal era sulle sue tracce.

L'attaccante serbo Dusan Vlahovic, ha firmato durante l'estate un lungo contratto che lo legherà alla Fiorentina. Si tratta di un gran colpo quello portato a termine da Pantaleo Corvino, abile nel con...

L'attaccante serbo Dusan Vlahovic, ha firmato durante l'estate un lungo contratto che lo legherà alla Fiorentina. Si tratta di un gran colpo quello portato a termine da Pantaleo Corvino, abile nel convincere il classe 2000 a scegliere Firenze, nonostante tutti i top club che si sono interessati al ragazzo. Come rivela sportmediaset.it infatti, anche l'Arsenal di Wenger avrebbe fatto carte false per arrivare alla stellina del Partizan Belgrado. Dusan Vlahovic vestirà il Viola a partire da gennaio 2018...