Ufficiale l'arrivo di Vlahovic, il classe 2000 firmerà un contratto quinquennale. Ecco il comunicato...

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FK Partizan Belgrado per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic, accordo che ver...

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FK Partizan Belgrado per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic, accordo che verrà ratificato al compimento del diciottesimo anno del calciatore serbo.

Vlahovic, nato a Belgrado (Serbia) il 28 gennaio del 2000, con la maglia del Partizan ha già collezionato 27 presenze e 3 gol tra Campionato e Coppe vincendo l’ultimo Campionato serbo e la Coppa di Serbia.

Il nuovo attaccante viola firmerà un contratto di 5 anni e si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di lunedì 26 giugno.