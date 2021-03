Sport Mediaset, il Milan per Vlahovic vuole offrire 30 milioni, la Fiorentina lo valuta 50 milioni

Secondo quanto riportato dal notiziario di Sport Mediaset in onda su Italia Uno, il Milan vuole portare in rossonere il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo classe 2000 non è in vendita in casa viola e a cui viene data una valutazione di 50 milioni di euro, ma la società di Commisso è fiduciosa per il rinnovo del suo contratto in scadenza 2023. Il Milan, sempre secondo quanto riporta Sport Mediaset, vorrebbe offrire al massimo 30 milioni per Vlahovic e solo in caso di qualificazione in Champions League.

