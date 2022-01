Gaffe di Sport Mediaset su Vlahovic: “Sarà svincolato nel 2022” ma il suo contratto scade nel 2023

Nel corso del notiziario sportivo di Italia Uno “Sport Mediaset” in un servizio dedicato agli svincolati di lusso del 2022 è stato inserito anche il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, citato insieme a Pogba, Mbappè e non solo. Ma c’è un errore, la verità è che Dusan Vlahovic non vedrà il suo contratto con la società viola scadere a giugno 2022 ma fra un anno e mezzo, vale a dire a giugno 2023. Dunque, al contrario delle occasioni a parametro zero che Sport Mediaset ha indicato per giugno, chi vorrà prendere Vlahovic nel prossimo mercato estivo dovrà sborsare tanti soldi per accontentare le richieste della Fiorentina.

