Sport Mediaset: entro 10 giorni l'offerta della Juve per Bernardeschi, ma i viola chiedono 50 mln cash

La Juventus vuole bruciare tutti sul tempo offrendo 40 mln più bonus, ma occhio agli inserimenti di Manchester United e Chelsea...

L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda l'intrigo di mercato che ha come protagonista Federico Bernardeschi, assoluto trascinatore della nazionale under 21 impegnata nell'europeo di categoria in Polonia. Il numero 10 della Fiorentina piace molto alla Juventus che, stando alle indiscrezioni, avrebbe capito di non poter perdere altro tempo e che, per questa ragione, starebbe già preparando un blitz.

I bianconeri sono infatti consapevoli del fatto che le altre pretendenti, al momento, non possano intervenire con prontezza sul mercato. Il principale riferimento è all'Inter che, prima di poter investire, sarà chiamata ad alcune cessione eccellenti come quelle di Banega, Jovetic, Santon e Perisci.

Ecco che quindi, entro i prossimi giorni, è più che lecito attendersi l'offerta bianconera da 40 milioni di euro più 5 di bonus. La proposta, tuttavia, non sembra ancora soddisfare le richieste della Fiorentina che, come più volte sottolineato, vorrebbe ricevere 50 milioni cash. Non solo Juventus ed Inter però... Poiché in questo scenario potrebbero provare ad inserirsi sia il Manchester United, se non dovesse concretizzarsi l'affare Perisic, ed il Chelsea di Antonio Conte.