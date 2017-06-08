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Sport Mediaset, Bernardeschi vuole andare all'Inter, snobbata la possibilità Juventus

Secondo la redazione di Sport Mediaset la scelta di Federico Bernardeschi è l'Inter di Luciano Spalletti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2017 13:33
Sport Mediaset, Bernardeschi vuole andare all'Inter, snobbata la possibilità Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nel suo notiziario sportivo delle 13 Federico Bernardeschi ha scelto di andare all'Inter su richiesta precisa del nuovo tecnico nerazzurro Luciano Spalletti che lo vuole nella sua nuova squadra e che punta molto su di lui. Il numero dieci viola, secondo Mediaset, avrebbe snobbato la possibilità di andare alla Juventus.

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