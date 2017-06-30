Sport Mediaset: nel weekend l'Inter chiuderà per Borja Valero, lunedì l'ufficialità del trasferimento
La trattativa fra le due società sembra ormai prossima alla conclusione, tanto che l'ufficialità del trasferimento di Borja Valero potrebbe arrivare già lunedì
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 13:13
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset pare la trattativa che dovrebbe portare Borja Valero all'Inter sia ormai prossima alla conclusione. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che l'affare possa chiudersi già nel weekend, con l'ufficialità del trasferimento del centrocampista spagnolo dai viola ai nerazzurri che potrebbero arrivare già nella giornata di lunedì.