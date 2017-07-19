Sport Mediaset: entro stasera la fumata bianca per Bernardeschi alla Juventus, le cifre dell'operazione...
Bernardeschi potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, alla Fiorentina 40 mln di euro più 5 di bonus
Ore calde, anzi caldissime, per il passaggio di Federico Bernardeschi in bianconero. Infatti, stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset, pare che l'agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, sia già a Milano al fine di limare gli ultimi dettagli della trattativa.
Le parti, a questo punto, sembrano molto vicine e l'ufficialità del trasferimento del talento di Carrara alla Juventus potrebbe arrivare già in serata. L'affare dovrebbe chiudersi per una cifra prossima ai 40 milioni di euro, più altri 5 di bonus, e, se l'affare dovesse concludersi nella giornata di oggi, il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche già domani mattina. Tuttavia, l'ormai quasi ex numero 10 della Fiorentina, non partirebbe insieme ai compagni per la tournée negli Stati Uniti, ma potrebbe aggregarsi singolarmente al gruppo a partire da venerdì.