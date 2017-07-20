Sport Mediaset: Bernardeschi salta le visite mediche e non andrà a Moena, ora la Juventus è a un passo...

La trattativa prosegue e si potrebbe chiudere sulla base di 40 milioni di euro più bonus

Federico Bernardeschi è sempre più vicino alla Juventus e, a confermare quanto detto negli ultimi giorni, si aggiunge la sua assenza all'azienda ospedaliera di Careggi, dove oggi avrebbe dovuto sostenere le rituali visite mediche. Tuttavia va sottolineato come il giocatore non fosse tenuto a sottoporsi ai controlli di rito, poiché ciò era già avvenuto prima della partenza per l'europeo under 21. In ogni modo è da escludere che Bernardeschi possa raggiugnere i compagni, impegnati nel ritiro di Moena, nei prossimi giorni.

La trattativa, con l'avvocato Bozzo nel ruolo di mediatore, prosegue quindi spedita. La base sulla quale si tratta, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere quella di 40 milioni di euro ai quali dovrebbero essere aggiunti ulteriori bonus. Le sensazioni sono quindi positive e già nei prossimi giorni non è da escludere che si possa giungere all'ufficialità del trasferimento.