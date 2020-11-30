Sabatini: "La Fiorentina è una squadra senza anima. In estate non è stato preso l'attaccante"
Il parere di Sandro Sabatini sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista ha visto la partita di Milano contro il Milan
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2020 14:32
Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato della Fiorentina in diretta su Radio Sportiva, queste le sue parole: "Ieri ho visto la partita contro il Milan e ho visto una squadra viola senza anima. Male Castrovilli e Ribery. Poi la Fiorentina ha il problema del centravanti che non è stato preso in estate" conclude Sabatini.
A GENNAIO NIENTE INVESTIMENTI, SOLO OCCASIONI LAST MINUTE. PRADÈ E PRANDELLI FINO A GIUGNO. SQUADRA SENZA GRINTA
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