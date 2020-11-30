Sabatini: "La Fiorentina è una squadra senza anima. In estate non è stato preso l'attaccante"

Il parere di Sandro Sabatini sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista ha visto la partita di Milano contro il Milan

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato della Fiorentina in diretta su Radio Sportiva, queste le sue parole: "Ieri ho visto la partita contro il Milan e ho visto una squadra viola senza anima. Male Castrovilli e Ribery. Poi la Fiorentina ha il problema del centravanti che non è stato preso in estate" conclude Sabatini.

A GENNAIO NIENTE INVESTIMENTI, SOLO OCCASIONI LAST MINUTE. PRADÈ E PRANDELLI FINO A GIUGNO. SQUADRA SENZA GRINTA

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