Sport Mediaset: la Fiorentina non fa sconti per Vecino, servono i soldi della clausola o non si muoverà da Firenze

L'Inter continua a monitorare la situazione di Vecino, ma i viola al momento non sembrano disposti a fare sconti o a valutare eventuali contropartite tecniche

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset pare che l'Inter, prossima a partire alla volta della Cina, stia continuando a seguire con attenzione la situazione legata a Matias Vecino. Infatti se la società di Suning non dovesse riuscire ad accaparrarsi le prestazioni dei tanto desiderati top player - l'ultimo nome è quello di Iniesta - il forcing andrebbe inevitabilmente a concentrarsi sul centrocampista della Fiorentina.

Tuttavia la società gigliata non sembra intenzionata a fare sconti ed a meno che i nerazzurri non sia disposti a pagare la clausola rescissoria, il cui termine ultimo è fissato per il prossimo 10 agosto, l'uruguaiano non si muoverà da Firenze. Al momento, stando alle indiscrezioni, i viola non sembrano intenzionati a valutare eventuali contropartite tecniche.