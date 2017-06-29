Sport Mediaset: la prossima settimana l'incontro tra Fiorentina e Juventus per Bernardeschi, l'offerta...

Bernardeschi è il primo obiettivo dei bianconeri e la trattativa sembra già a buon punto, due le possibili offerte da presentare alla Fiorentina...

Secondo quanto si apprende dall'edizione odierna di Sport Mediaset pare che la Juventus sia ancora fortemente interessata a Federico Bernardeschi e, per questa ragione, la trattativa fra le due società sarebbe già a buon punto. La prossima settimana sarà quindi decisiva per il futuro del talento di Carrara poiché entro pochi giorni dovrebbe avvenire l'incontro fra le due società, nel corso del quale i bianconeri presenteranno la loro offerta da 40 milioni di euro più bonus (con l'alternativa rappresentata dall'inserimento nella trattativa del cartellino di Rincon).

Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che la volontà di vestire di bianconero l'attuale numero 10 viola abbia fatto passare in secondo piano il profilo di Douglas Costa del Bayern Monaco, mentre resta vivo l'interesse per Danilo