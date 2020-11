Sport Mediaset lancia la provocazione, con Prandelli alla Fiorentina Balotelli veste la maglia viola?

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sport Mediaset , Claudio Raimondi, in diretta su Pressing Serie A in diretta su Italia Uno la domenica in seconda serata, con l’arrivo vicinissimo di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina si potrebbe far strada anche l’ipotesi di ingaggiare per l’attacco viola Mario Balotelli, attaccante con cui il tecnico è molto legato che attualmente è svincolato.

