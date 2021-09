Sport Mediaset, Inter furiosa contro Commisso ma ha scelto di non rispondere, solo il campo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, in casa Inter non sono affatto piaciute le parole di Rocco Commisso che ha attaccato l’Inter riguardo i conti non in ordine e gli stipendi non pagati (LEGGI QUI), ma la società nerazzurra, alla vigilia della partita proprio contro la Fiorentina, ha deciso di non rispondere al patron viola. L’unica risposta, riporta Sport Mediaset, ci sarà sul campo, domani sera a Firenze.