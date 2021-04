Sport Mediaset, Vlahovic lontano dalla Fiorentina, Milan può prenderlo se va in Champions

Come riportato da Sport Mediaset nel suo telegiornale, il futuro di Vlahovic è lontano dalla Fiorentina, come mostra il grafico fatto dalla redazione giornalistica di Mediaset, è il Milan il club favorito per prenderlo, anche se, come riportano, questo potrebbe avvenire solo in caso di qualificazione in Champions League, in caso contrario la società rossonera non avrebbe i fondi per convincere la Fiorentina, che chiede almeno 50 milioni di euro. Dietro il Milan ci sarebbe la Roma, con anche la Juventus, anche se parecchio staccata dal resto delle squadre.

GATTUSO MAI CONTATTATO DALLA FIORENTINA, TRATTATIVA AVVIATA CON DE ZERBI