Sport Mediaset: Borja Valero è un giocatore dell'Inter, nei prossimi giorni raggiungerà il ritiro di Riscone di Brunico

L'affare si sarebbe concluso in queste ore per una cifra che oscilla fra i 6 ed i 7 mln di euro più bonus, a breve le visite e la firma

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset, Borja Valero sarebbe già a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista spagnolo lascia quindi la Fiorentina per una cifra che si aggira fra i 6 ed i 7 milioni di euro più eventuali bonus. Stando alle indiscrezioni l'ormai ex giocatore della Viola potrebbe recarsi a Riscone di Brunico, dove è in corso il ritiro dei nerazzurri, già nei prossimi giorni, per poi sostenere le visite mediche a Milano e apporre la sua firma sul contratto che lo legherà alla società del gruppo Suning per i prossimi 3 anni.