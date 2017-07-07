Sport Mediaset: martedì l'incontro tra Cognigni e Marotta, l'offerta per Bernardeschi è di 40 mln più bonus

La distanza fra le parti resta comunque piuttosto ampia, poiché i viola continuano a chiedere una cifra che si aggira attorno ai 50 mln

La prossima settimana sarà decisiva per quanto riguarda il futuro di Federico Bernardeschi. Infatti, stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset, sembra che la giornata cruciale sarà quella di martedì, quando il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, incontrerà il direttore generale nonché amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta. Alla base dell'incontro ci sarà l'offerta formale della Juventus che, con 40 milioni di euro più eventuali bonus, spera di assicurarsi le prestazioni del talento di Carrara. La distanza fra le parti tuttavia continua a rimanere piuttosto ampia, poiché la società gigliata continua a chiedere una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro.