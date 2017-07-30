Valcareggi: "Kalinic è la terza scelta del Milan, ma spero comunque che lasci Firenze"

Il croato è l'ultima idea per l'attacco del Milan dietro a Bellotti e a Aubameyang

Il noto agente Furio Valcareggi, intervistato durante la puntata di A Tutto Mercato, ha parlato così del trasferimento imminente di Nikola Kalinic dalla Fiorentina: "Kalinic è l'ultima idea del Milan per l'attacco. Se non arrivano Belotti e Aubameyang, il croato è la terza scelta. Personalmente, spero che lasci Firenze".