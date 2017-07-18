Calamai: "Vecino deve decidere cosa fare. Kalinic? Il compromesso è la soluzione peggiore per tutti"

Vecino non è la prima scelta dell'Inter. Kalinic è scontento, i soldi per arrivare a Simeone non arrivano e lo spogliatoio rischia di spaccarsi...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vecino non è la prima scelta dell’Inter. I nerazzurri hanno tempo fino al 10 di agosto per trovare opzioni di un livello superiore".

Prosegue sempre sulla situazione di Vecino: "Fare le clausole vuol dire mettere un prezzo, ma il fatto che il giocatore non sia una prima scelta non fa calare l’allarme, poiché si rimane col fiato sospeso. Credo che una soluzione possa essere chiedere allo stesso calciatore quella che sarà la sua volontà: prima di tutto lui dovrà essere onesto".

Spende alcune parole anche su Kalinic: "Quella di Kalinic invece è una storia che non mi piace per niente. Mi sembra la posizione di qualcuno che non è contento e secondo me va affrontata in maniera chiara e decisa: se torna deve essere contento di giocare nella Fiorentina. Il compromesso è la soluzione peggiore: lui è scontento, non arrivano i soldi per prendere Simeone che è stato bloccato e si spacca lo spogliatoio".