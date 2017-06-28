Ceccarini: "Borja Valero dal 1 luglio può essere ufficialmente dell'Inter, mentre Kalinic..."

Per Kalinic la distanza tra Fiorentina e Milan resta ampia, possibile l'inserimento di Bertolacci come contropartita

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Tra Kalinic e Calhanoglou il secondo è il più vicino col Milan che dovrebbe prelevarlo per 20 più bonus, mentre per il primo la distanza è ampia e potrebbe esserci l’inserimento di una trattativa come Bertolacci".

Prosegue sulla situazione di Borja Valero: "Inter? Per quanto riguarda Borja Valero credo dal primo luglio possa arrivare l’ufficializzazione".