La Nazione: Kalinic, tutto a Ferragosto o rischio rinvio

Il Milan prende tempo ed il giocatore non ha alcuna intenzione di rimanere a Firenze

"Kalinic, tutto a Ferragosto. O rischio rinvio", scrive questa mattina Il QS-La Nazione in riferimento all'intrigo di mercato che vede come protagonista l'attaccante della Fiorentina, Nikola Kalinic. Il Milan, stando alle indiscrezioni, chiede altro tempo al fine di valutare altri obiettivi mentre il giocatore, dal canto suo, considera conclusa la sua esperienza a Firenze e non ha alcuna intenzione di rimanere. Pioli, in tutto questo, pretende chiarezza.