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Notizie Formazioni Ufficiali Fiorentina

FORM. UFFICIALE, FUORI ODRIOZOLA: GIOCA VENUTI. SAPONARA VINCE IL BALLOTTAGGIO CON IKONÈ

19 marzo 2022 17:03

Form. ufficiale Genoa, Melegoni con Destro. Recupera l'ex Badelj, confermati Fares e Cambiaso

18 settembre 2021 14:16

FORM. UFFICIALI: IACHINI CONFERMA IL 3-5-2. TANDEM D'ATTACCO VLAHOVIC-CUTRONE

15 gennaio 2020 14:43

FOTO)Primavera, Form.Ufficiali: Occasione in avanti per Fruck. Out Duncan e Montiel..

18 dicembre 2019 15:06

FORM.UFFICIALI, PJACA TITOLARE NEL TRIDENTE, DRAGO IN PORTA

19 settembre 2018 17:41

FORM. UFFICIALI, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, BABACAR ANCORA BOCCIATO, DENTRO LAURINI

25 ottobre 2017 19:31

FORM.UFFICIALI: CHIESA TORNA SULLA DESTRA, DAVANTI ANCORA SIMEONE. TOMOVIC..

27 agosto 2017 19:35

FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI

01 agosto 2017 17:42

FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, SI RIVEDE BORJA. CHIESA E BERNA..

15 gennaio 2017 19:32

FORM.UFFICIALI: MILIC E SANCHEZ TITOLARI. RITORNA ZARATE DAL 1'

15 dicembre 2016 19:08

FORM.UFFICIALE: VECINO E SALCEDO TITOLARI, KALINIC IN ATTACCO. OLIVERA..

23 ottobre 2016 14:01

FORM. UFFICIALI: SANCHEZ ANCORA DAL 1', OLIVERA TITOLARE. TATA..

11 settembre 2016 14:10

FORM.UFFICIALI: ALONSO TORNA A SINISTRA, LEZZE IN PORTA. IN ATTACCO..

15 maggio 2016 19:47

FORM.UFFICIALI: IN ATTACCO CON ZARATE E ILICIC. PASQUAL..

08 maggio 2016 13:54

FORM. UFFICIALI: KUBA E ZARATE IN CAMPO,BORJA VALERO..

20 aprile 2016 19:47

FORM.UFFICIALE: KALINIC DAVANTI INSIEME A ILICIC, BADELJ..

10 aprile 2016 11:33

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