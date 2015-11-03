Notizie Formazioni Ufficiali Fiorentina

FORM. UFFICIALE, FUORI ODRIOZOLA: GIOCA VENUTI. SAPONARA VINCE IL BALLOTTAGGIO CON IKONÈ
19 marzo 2022 17:03
Form. ufficiale Genoa, Melegoni con Destro. Recupera l'ex Badelj, confermati Fares e Cambiaso
18 settembre 2021 14:16
FORM. UFFICIALI: IACHINI CONFERMA IL 3-5-2. TANDEM D'ATTACCO VLAHOVIC-CUTRONE
15 gennaio 2020 14:43
FOTO)Primavera, Form.Ufficiali: Occasione in avanti per Fruck. Out Duncan e Montiel..
18 dicembre 2019 15:06
FORM.UFFICIALI, PJACA TITOLARE NEL TRIDENTE, DRAGO IN PORTA
19 settembre 2018 17:41
FORM. UFFICIALI, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, BABACAR ANCORA BOCCIATO, DENTRO LAURINI
25 ottobre 2017 19:31
FORM.UFFICIALI: CHIESA TORNA SULLA DESTRA, DAVANTI ANCORA SIMEONE. TOMOVIC..
27 agosto 2017 19:35
FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI
01 agosto 2017 17:42
FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, SI RIVEDE BORJA. CHIESA E BERNA..
15 gennaio 2017 19:32
FORM.UFFICIALI: MILIC E SANCHEZ TITOLARI. RITORNA ZARATE DAL 1'
15 dicembre 2016 19:08
FORM.UFFICIALE: VECINO E SALCEDO TITOLARI, KALINIC IN ATTACCO. OLIVERA..
23 ottobre 2016 14:01
FORM. UFFICIALI: SANCHEZ ANCORA DAL 1', OLIVERA TITOLARE. TATA..
11 settembre 2016 14:10
FORM.UFFICIALI: ALONSO TORNA A SINISTRA, LEZZE IN PORTA. IN ATTACCO..
15 maggio 2016 19:47
FORM.UFFICIALI: IN ATTACCO CON ZARATE E ILICIC. PASQUAL..
08 maggio 2016 13:54
FORM. UFFICIALI: KUBA E ZARATE IN CAMPO,BORJA VALERO..
20 aprile 2016 19:47
FORM.UFFICIALE: KALINIC DAVANTI INSIEME A ILICIC, BADELJ..
10 aprile 2016 11:33
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