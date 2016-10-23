FORM.UFFICIALE: VECINO E SALCEDO TITOLARI, KALINIC IN ATTACCO. OLIVERA..
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2016 14:01
Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina in programma alle 15 al Sant'Elia, ecco gli schieramenti scelti da Paulo Sousa e da Rastelli per le rispettive formazioni:
Cagliari (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Salamon, Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Padoin; Di Gennaro; Borriello, Sau.
Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Tello, Vecino, Borja Valero, Olivera; Ilicic, Bernardeschi; Kalinic.