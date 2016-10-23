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FORM.UFFICIALE: VECINO E SALCEDO TITOLARI, KALINIC IN ATTACCO. OLIVERA..

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2016 14:01
FORM.UFFICIALE: VECINO E SALCEDO TITOLARI, KALINIC IN ATTACCO. OLIVERA.. -
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Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina in programma alle 15 al Sant'Elia, ecco gli schieramenti scelti da Paulo Sousa e da Rastelli per le rispettive formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Salamon, Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Padoin; Di Gennaro; Borriello, Sau.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Tello, Vecino, Borja Valero, Olivera; Ilicic, Bernardeschi; Kalinic.

 

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