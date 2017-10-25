FORM. UFFICIALI, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, BABACAR ANCORA BOCCIATO, DENTRO LAURINI
Stefano Pioli non cambia nulla e conferma lo stesso undici sceso in campo a Benevento. Il tecnico conferma Simeone nonostante la buona prestazione di Babacar, ancora titolare Laurini.Fiorentina (4-3-3...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 19:31
Stefano Pioli non cambia nulla e conferma lo stesso undici sceso in campo a Benevento. Il tecnico conferma Simeone nonostante la buona prestazione di Babacar, ancora titolare Laurini.
Fiorentina (4-3-3) - Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau
Torino - in attesa