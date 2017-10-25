Labaro Viola

FORM. UFFICIALI, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, BABACAR ANCORA BOCCIATO, DENTRO LAURINI

Stefano Pioli non cambia nulla e conferma lo stesso undici sceso in campo a Benevento. Il tecnico conferma Simeone nonostante la buona prestazione di Babacar, ancora titolare Laurini.Fiorentina (4-3-3...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 19:31
FORM. UFFICIALI, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, BABACAR ANCORA BOCCIATO, DENTRO LAURINI - Thereau, Astori, Fiorentina
Thereau, Astori, Fiorentina
News
Fiorentina
Primo Piano
Formazioni Ufficiali
Serie A
Torino
Condividi

Stefano Pioli non cambia nulla e conferma lo stesso undici sceso in campo a Benevento. Il tecnico conferma Simeone nonostante la buona prestazione di Babacar, ancora titolare Laurini.

Fiorentina (4-3-3) - Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau

Torino - in attesa

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok