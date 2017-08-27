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FORM.UFFICIALI: CHIESA TORNA SULLA DESTRA, DAVANTI ANCORA SIMEONE. TOMOVIC..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina- Sampdoria, gara valida per il secondo turno di Serie A Tim: Chiesa torna titolare con Simeone unica punta. Terzino destro..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 19:35
FORM.UFFICIALI: CHIESA TORNA SULLA DESTRA, DAVANTI ANCORA SIMEONE. TOMOVIC.. - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata di Serie A Tim

FIORENTINA: Sportiello, Tomovic, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Eysseric, Simeone. A disp. Dragowski, Cerofolini, Hugo, Milenkvic, Gaspar, Olivera, Hagi, Cristoforo, Sanchez, Gil Dias, Zekhnini, Babacar.
SAMPDORIA: Puggioni, Regini, Murru, Silvestre, Sala, Praet, Torreira, Barreto, Ramirez, Caprari, Quagliarella. A disp. Krapikas, Tozzo, Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Capezzi, Verre, Linetty, Alvarez, Duricic, Kownacki.

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