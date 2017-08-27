FORM.UFFICIALI: CHIESA TORNA SULLA DESTRA, DAVANTI ANCORA SIMEONE. TOMOVIC..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina- Sampdoria, gara valida per il secondo turno di Serie A Tim: Chiesa torna titolare con Simeone unica punta. Terzino destro..
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 19:35
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata di Serie A Tim
FIORENTINA: Sportiello, Tomovic, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Eysseric, Simeone. A disp. Dragowski, Cerofolini, Hugo, Milenkvic, Gaspar, Olivera, Hagi, Cristoforo, Sanchez, Gil Dias, Zekhnini, Babacar.
SAMPDORIA: Puggioni, Regini, Murru, Silvestre, Sala, Praet, Torreira, Barreto, Ramirez, Caprari, Quagliarella. A disp. Krapikas, Tozzo, Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Capezzi, Verre, Linetty, Alvarez, Duricic, Kownacki.